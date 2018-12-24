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Картежник поставил пять долларов в казино и выиграл миллион 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: flickr.com
Посетитель казино в американском городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, выиграл в покер миллион долларов. Об этом сообщает Associated Press.
Мужчина играл в трехкарточный покер и сделал бонусную ставку «Шесть карт» величиной пять долларов (334 рубля). Ему выпал флэш-рояль бубен, то есть старшие карты этой масти по порядку. Вероятность такой комбинации составляет один к 20 миллионам.
Дилер сдал игроку три карты: десятку, даму и туза бубен. У него самого в руке были девятка, валет и король бубен. По утверждению представителей казино, это первый случай такого рода в этом заведении.
В августе сообщалось, что жительница Нью-Джерси получила рекордный выигрыш в интернет-казино штата. Сделав ставку в два доллара в онлайновом аналоге слот-машины, она выиграла 287 945 долларов.
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