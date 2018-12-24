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Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России
Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России

Кириенко обозначил требования к финалистам конкурса «Лидеры России» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Полуфиналисты конкурса молодых управленцев «Лидеры России» для выхода в финал должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает RNS.
Кириенко отметил, что участники конкурса не получат готовых кейсов, им придется самим определить важную социальную проблему для своего региона и реализовать проект. При этом он подчеркнул, что от социального задания нельзя будет «откупиться деньгами».
«То есть мы не проводим конкурс на то, у кого больше денег, кому не жалко их потратить. Хотя, если это требуется, в том числе и деньги привлечь для решения проблемы, отлично, но это не меряется размером денег», — сказал Кириенко.
Одним из условий реализации проекта Кириенко назвал организацию команды.
Для успешно справившихся с конкурсом участников наблюдательный совет предусмотрит призы и систему поддержки.
Второй конкурс молодых управленцев «Лидеры России» стартовал 10 октября. На конкурс было подано более 227 тысяч заявок, в полуфинал вышли 3294 участника. Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Финал состоится в марте 2019 года.
Комментарии
Общество , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ
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