Кириенко обозначил требования к финалистам конкурса «Лидеры России»

Сергей Кириенко, Полуфиналисты конкурса молодых управленцев «Лидеры России» для выхода в финал должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России передает RNS.

Кириенко отметил, что участники конкурса не получат готовых кейсов, им придется самим определить важную социальную проблему для своего региона и реализовать проект. При этом он подчеркнул, что от социального задания нельзя будет «откупиться деньгами».

«То есть мы не проводим конкурс на то, у кого больше денег, кому не жалко их потратить. Хотя, если это требуется, в том числе и деньги привлечь для решения проблемы, отлично, но это не меряется размером денег», — сказал Кириенко.

Одним из условий реализации проекта Кириенко назвал организацию команды.

Для успешно справившихся с конкурсом участников наблюдательный совет предусмотрит призы и систему поддержки.

Второй конкурс молодых управленцев «Лидеры России» стартовал 10 октября. На конкурс было подано более 227 тысяч заявок, в полуфинал вышли 3294 участника. Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Финал состоится в марте 2019 года.