Пенсионер не достучался до депутатов и сам построил дорогу

80-летний пенсионер из Светлогорска Калининградской области Василий Перебейнос устал просить чиновников построить дорогу на его улице и построил ее сам. Об этом пенсионер рассказал в программе «60 минут», пишет «Лента.ру»

Мужчина рассказал, что строительство 200-метровой дороги заняло у него 10 лет. В 2008 году дорога была грунтовой, ее постоянно размывало, и по улице нельзя было ни пройти, ни проехать.

После многочисленных обращений в администрацию города Перебейнос решил самостоятельно взяться за строительство. Основой дорожного полотна стали старые аэродромные плиты, на использование которых чиновники дали разрешение. Вскоре у пенсионера появились помощники среди соседей и общественности, которые выделяли деньги и стройматериалы.

В настоящее время построена не только дорога, но и ливневки, съезды к жилым домам, тротуар со скамейками, газоном и деревьями.

Долгое время обслуживанием дороги занимался сам Перебейнос, но сейчас власти города взяли ее на баланс, провели освещение, уборкой теперь занимаются дворники.