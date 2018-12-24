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Пенсионер не достучался до депутатов и сам построил дорогу 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: kaliningrad.kp.ru
80-летний пенсионер из Светлогорска Калининградской области Василий Перебейнос устал просить чиновников построить дорогу на его улице и построил ее сам. Об этом пенсионер рассказал в программе «60 минут», пишет «Лента.ру».
Мужчина рассказал, что строительство 200-метровой дороги заняло у него 10 лет. В 2008 году дорога была грунтовой, ее постоянно размывало, и по улице нельзя было ни пройти, ни проехать.
После многочисленных обращений в администрацию города Перебейнос решил самостоятельно взяться за строительство. Основой дорожного полотна стали старые аэродромные плиты, на использование которых чиновники дали разрешение. Вскоре у пенсионера появились помощники среди соседей и общественности, которые выделяли деньги и стройматериалы.
В настоящее время построена не только дорога, но и ливневки, съезды к жилым домам, тротуар со скамейками, газоном и деревьями.
Долгое время обслуживанием дороги занимался сам Перебейнос, но сейчас власти города взяли ее на баланс, провели освещение, уборкой теперь занимаются дворники.
Комментарии
Общество , Lenta.ru , Калининградская Область
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