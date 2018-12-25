Сын главы «Уралкалия» оправдался после трагедии в шахте

Видео: сын владельца «Уралкалия» «зажигает» после трагедии на шахте

Видео, на котором сын главы «Уралкалия» Никита Мазепин танцует на вечеринке в окружении девушек после трагедии в шахте в Соликамске , — это выходка «доброжелателей», заявил главный герой ролика. По его словам, опубликованные кадры составлены из видео, которые были опубликованы им в инстаграме в течение последних двух недель.

Сын главы «Уралкалия» Никита Мазепин опубликовал в своем инстаграме пост с объяснением видеоролика, на котором он танцует на вечеринке в окружении девушек. Его обвинили в том, что он развлекается, пока компания его отца выражает соболезнования погибшим в шахте. Молодой человек утверждает, что это видео сделали «доброжелатели» из его видеозаписей в инстаграме за последние две недели.

«Поясняю. Видео, которое сегодня распространено в ряде телеграм-каналов, нарезано из моего Instagram за последние две недели. Сейчас доброжелатели выдают, что это съемки праздника после аварии в шахте в Соликамске. Заявляю публично: это ложь и не имеет никакого отношения к действительности», — заявил Мазепин.

Гонщик также призвал «спекулирующих на трагедии» лиц вести борьбу открыто с ним или с его отцом, а не прикрываться анонимными каналами в телеграме.

Проверить, действительно ли Мазепин говорит правду теперь уже невозможно: видео, которые попали в СМИ, были размещены в сторис, которые удаляются спустя 24 часа после публикации. В самом же профиле молодого человека за последние месяцы в основном фотографии со спорткарами, а последняя публикация датирована 3 декабря.

Скандальное видео появилось в телеграмме 24 декабря, вскоре после трагедии на шахте в Соликамске. На кадрах Никита Мазепин проводит время на вечеринке в московском клубе Secret Room.

Сообщается, что посты об этом появились на страницах соцсетей молодого человека и его друга с ником @daurt в инстаграме.

Позже выяснилось, что в заведении Мазепин якобы отдыхал с «Мисс Екатеринбург — 2014» Софией Никитчук, которая недавно стала помощником депутата Госдумы , а также блогершей Анжеликой Андерсон. В клубе выступал молодой артист из Абхазии Janil Natas — молодые люди танцевали и подпевали рэперу. Из клуба они уехали на машине, в которой пели песню Элджея «Ребенок, рожденный сиять».

Никита Мазепин известен скорее не как столичный тусовщик, а как профессиональный гонщик. В следующем сезоне он начнет выступать в чемпионате GP2. К тому же он является пилотом по развитию команды «Форс-Индия» в «Формуле-1». Спонсором его команды на гонках является именно компания «Уралкалий».

Скандальная вечеринка, предположительно, прошла 23 декабря, а 24 декабря было объявлено днем траура по погибшим в шахте «Уралкалия». Пожар на строящемся руднике горнорудной шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел утром 22 декабря. Задымление возникло в четвертом стволе СКРУ-3. По данным следствия, в тот момент строительные работы на руднике шахты производили сотрудники сторонней подрядной организации: они бетонировали помещение.

Первой версией возгорания был взрыв метана, но позже эту информацию опровергли в МЧС . Выяснилось, что горел проходческий полок (конструкция для проходки вертикальных стволов шахты) диаметром семь метров.

На глубине 364 м оказались заблокированными девять человек, при этом восьмерых удалось вывести на поверхность. Спасатели шесть раз пытались добраться до заблокированных шахтеров, но все усилия были напрасны: им не удавалось выполнить операцию из-за высокой температуры и задымления.

Тела девяти рабочих были найдены спустя сутки. Погибших горняков подняли на поверхность. Полностью ликвидировать пожар удалось только в ночь на 23 декабря.

В оперативном штабе на месте пожара сообщили об опознании всех обнаруженных в шахте Соликамска тел. «Личности всех пропавших и их место жительство установлены: пять человек из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края», — рассказали там.

По словам начальника компании ФГУП «УС-30» Андрея Максимова, в качестве компенсации семьям погибших выплатят по три миллиона рублей. Он также попросил прощения у родственников горняков, которые стали жертвами пожара.

«В первую очередь, я хотел бы высказать слова соболезнования семьям наших погибших в результате этой аварии работников, попросить прощения и, конечно же, сказать, что горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, точно так же и наше. Болею душой за все, что произошло», — сказал Максимов.

По факту ЧП следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, в рамках которого были задержаны четыре сотрудника компании «УС-30», занимающейся строительными работами на месте происшествия, сообщила официальный представитель российского Следкома Светлана Петренко

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны Андрей Купришкин — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680», Максим Канищев — начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», Игорь Чукаев — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680», Андрей Артюхин — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680», — уточнила Петренко.