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Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России
Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России

Москвичам пообещали мини-парад планет и звездопад на Новый год 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: НАСА
В новогодние праздники жители столичного региона смогут наблюдать мини-парад планет и звездопад, сообщается на сайте Московского планетария.
Астрономы рассказали, что над юго-восточным горизонтом в предновогодние и новогодние дни выстроятся в ряд стареющий серп Луны, Венера, Юпитер и Меркурий, а недалеко от них можно будет наблюдать сияние Антареса, Спики и Арктура.
Отмечается, что данное астрономическое явление можно будет наблюдать с 29 декабря 2018 по 4 января 2019 года. При этом в ночь с 3 на 4 января 2019 года можно будет увидеть звездопад созвездия Волопас.
Ранее жителям России обещали малый парад планет в августе.
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