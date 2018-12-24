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Правозащитники призвали защитить права цыган в России 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комитет за гражданские права, который возглавляет член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, призвал защитить права цыган в России.
Об этом сообщается на сайте СПЧ.
Отмечается, что участники круглого стола Комитета за гражданские права предложили рекомендовать российскому лидеру Владимиру Путину принять указ о поддержке цыганских народов России к Международному дню цыган 8 апреля.
В частности, участвовавшие в мероприятии предложили закрепить за цыганами занимаемые ими дома.
«Принять указ о поддержке цыганских народов России, в котором предусмотреть: закрепление за цыганами занимаемых ими по состоянию на 1 января 2018 года домовладений, кроме случаев, если эти домовладения были приобретены в результате совершения тяжких или особо тяжких преступлений», — говорится в материале на сайте СПЧ.
Уточняется, что правозащитники также предложили создать для цыган особые условия для обучения, а точнее — предусмотреть организацию изучения в школах по месту компактного проживания цыган цыганского языка.
Вместе с этим участники круглого стола призвали Роскомнадзор обратить внимание на необходимость пресечения публикаций, направленных на разжигание ненависти к людям цыганской национальности.
В январе 2017 года стало известно, что фонд Джорджа Сороса намеревался профинансировать европейские НКО, которые должны были заняться вопросами положения цыган на континенте.
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Комментарии1
Общество , Владимир Путин , Андрей Бабушкин , Джордж Сорос , Роскомнадзор , Совет по правам человека
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