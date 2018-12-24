Правозащитники призвали защитить права цыган в России

Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Отмечается, что участники круглого стола Комитета за гражданские права предложили рекомендовать российскому лидеру Владимиру Путину принять указ о поддержке цыганских народов России к Международному дню цыган 8 апреля.

В частности, участвовавшие в мероприятии предложили закрепить за цыганами занимаемые ими дома.

«Принять указ о поддержке цыганских народов России, в котором предусмотреть: закрепление за цыганами занимаемых ими по состоянию на 1 января 2018 года домовладений, кроме случаев, если эти домовладения были приобретены в результате совершения тяжких или особо тяжких преступлений», — говорится в материале на сайте СПЧ.

Уточняется, что правозащитники также предложили создать для цыган особые условия для обучения, а точнее — предусмотреть организацию изучения в школах по месту компактного проживания цыган цыганского языка.

Вместе с этим участники круглого стола призвали Роскомнадзор обратить внимание на необходимость пресечения публикаций, направленных на разжигание ненависти к людям цыганской национальности.