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Правительство расширило список наркотических средств 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров рядом новых психоактивных веществ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
В справке к документу поясняется, что в настоящее время синтез и распространение новых видов психоактивных веществ (НПВ) которые незаконно попадают в теневой оборот, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, в ряде европейских стран зафиксировано появление новых НПВ.
"Подписанным постановлением эти новые вещества включены в соответствующие разделы списков I и II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России", — говорится в справке к документу.
Кроме того, в перечень внесены вещество "ТСМ" и его производные. Отмечается, что это позволит установить контроль за подобными анестетиками, обладающими более сильным воздействием на организм человека, чем аналогичные наркотические средства группы циклидинов.
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Общество , Дмитрий Медведев
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