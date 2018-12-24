Правительство расширило список наркотических средств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров рядом новых психоактивных веществ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

В справке к документу поясняется, что в настоящее время синтез и распространение новых видов психоактивных веществ (НПВ) которые незаконно попадают в теневой оборот, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, в ряде европейских стран зафиксировано появление новых НПВ.

"Подписанным постановлением эти новые вещества включены в соответствующие разделы списков I и II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России", — говорится в справке к документу.

Кроме того, в перечень внесены вещество "ТСМ" и его производные. Отмечается, что это позволит установить контроль за подобными анестетиками, обладающими более сильным воздействием на организм человека, чем аналогичные наркотические средства группы циклидинов.