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Матвиенко назвала создание «автокефальной церкви» на Украине преступлением 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала преступлением создание "автокефальной церкви" на Украине и организацию этого проекта Киевом.
"Посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит на Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную сферу, в деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников (я уж не знаю, можно ли их священниками называть), которые кричат нацистские лозунги: "Слава Украине — героям слава". К тому же ничего не осталось от духовной, православной веры, которую просто растаптывают", — сказала Матвиенко на пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии Совета Федерации.
"Объединительный собор" прошел в Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея с участием в основном представителей неканонических церковных структур. Так, на него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.
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Комментарии
Общество , Украина , Валентина Матвиенко , Петр Порошенко , РПЦ , Совет Федерации
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