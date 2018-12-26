В Дагестане сорвали показ «фильма про корейских гомосеков»

Махачкалинский кинотеатр Cinema Hall отменил показ картины Love Yourself о южнокорейской поп-группе BTS после многочисленных угроз. Местные жители выступили против «фильма про семь корейских гомосеков», пишет газета «Коммерсантъ» в среду, 26 декабря.

Отмечается, что с критикой на фильм обрушились участники групп в Instagram, протестующих против «неформалов» и «осовременивания земляков». Недовольство лентой Love Yourself было вызвано недостаточно мужественной внешностью музыкантов из BTS. Участники групп потребовали «отменить разврат» и пригрозили расправой посетителям показа.

В результате скандала кинотеатр удалил сообщение о премьере. Кассиры заведения объяснили, что руководство дало указание больше не продавать билеты на фильм.

Мировая премьера Love Yourself запланирована на 26 января 2019 года. Фильм представляет собой запись концерта BTS на Олимпийском стадионе в Сеуле в 2018 году.

BTS — южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников.