Жители Ямала увидели настоящего Деда Мороза

В соцсетях стремительно набирает популярность видео, где вокруг нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» разъезжает самый настоящий Дед Мороз. Съемочная бригада телеканала «Вести-Ямал» приехала в село Мыс Каменный к терминалу, чтобы отснять сюжет и увидела необычное зрелище — мчащегося на упряжке с оленями Деда Мороза. Однако журналистам не удалось пообщаться со сказочным персонажем — он быстро скрылся из виду, как только заметил, что за ним наблюдают.

Жители Ямала уже несколько дней обсуждают происшествие, поскольку никто не может установить, что делал главный герой нового года в этом районе Арктики.

Современное русское представление о Деде Морозе является сложным сплетением легенд и верований разных времен и народов. У коренных народов Ямала существует свое воплощение Деда Мороза — Ямал-Ири, который по поверьям появился на свет вместе с рождением ямальской тундры и Полярного Урала. Он наделен он волшебною силою, переданной ему добрыми духами Севера.

Резиденция Ямал-Ири находится неподалеку от города Салехарда, в Природно-этнографическом комплексе в поселке Горнокнязевск, что находится в 350 километрах от того места, где его могла увидеть съемочная группа канала «Вести-Ямал». Ямальский новогодний волшебник считается одним из самых старших братьев русского Деда Мороза.