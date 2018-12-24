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Жители Ямала увидели настоящего Деда Мороза 

Lenta.ru 25 минут назад
В соцсетях стремительно набирает популярность видео, где вокруг нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» разъезжает самый настоящий Дед Мороз. Съемочная бригада телеканала «Вести-Ямал» приехала в село Мыс Каменный к терминалу, чтобы отснять сюжет и увидела необычное зрелище — мчащегося на упряжке с оленями Деда Мороза. Однако журналистам не удалось пообщаться со сказочным персонажем — он быстро скрылся из виду, как только заметил, что за ним наблюдают.
Жители Ямала уже несколько дней обсуждают происшествие, поскольку никто не может установить, что делал главный герой нового года в этом районе Арктики.
Современное русское представление о Деде Морозе является сложным сплетением легенд и верований разных времен и народов. У коренных народов Ямала существует свое воплощение Деда Мороза — Ямал-Ири, который по поверьям появился на свет вместе с рождением ямальской тундры и Полярного Урала. Он наделен он волшебною силою, переданной ему добрыми духами Севера.
Резиденция Ямал-Ири находится неподалеку от города Салехарда, в Природно-этнографическом комплексе в поселке Горнокнязевск, что находится в 350 километрах от того места, где его могла увидеть съемочная группа канала «Вести-Ямал». Ямальский новогодний волшебник считается одним из самых старших братьев русского Деда Мороза.
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