Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии с шахтерами

Концерт абхазского певца Janil Natas прошёл 23 декабря, в московском клубе Secret Room. Компанию Мазепину составили мисс Екатеринбург-2014 София Никитчук и блогер Анжелика Андерсон. Молодые люди веселились и танцевали, а после в машине хором пели песню Элджея «Ребёнок, рождённый сиять».