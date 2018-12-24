Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии с шахтерами 

Сын зампредседателя совета директоров «Уралкалия» Никита Мазепин после трагических событий в Соликамске пошёл в ночной клуб на выступление молодого артиста из Абхазии, сообщает Ura.ru. Молодой человек выложил видео в сториз в Instagram, которые успели сохранить журналисты.
Концерт абхазского певца Janil Natas прошёл 23 декабря, в московском клубе Secret Room. Компанию Мазепину составили мисс Екатеринбург-2014 София Никитчук и блогер Анжелика Андерсон. Молодые люди веселились и танцевали, а после в машине хором пели песню Элджея «Ребёнок, рождённый сиять».
Отец Никиты Мазепина — Дмитрий Мазепин, один из владельцев компании «Уралкалий», на руднике которой 22 декабря утром произошла трагедия. В Соликамске погибли 9 человек. В шахте, где в этот момент находились работники, произошло возгорание. По информации Следственного комитета, оно возникло в результате нарушения правил безопасности. Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека: два горных мастера, начальник участка и начальник объекта. 24 декабря в Пермском крае был объявлен днём траура.