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Вежливый медведь не стал штурмовать дом 

Рамблер 32 минуты назад
В городе Нейплс (штат Флорида, США) произошёл курьёзный случай, показывающий, что в новогодние праздники люди и звери прекрасно понимают друг друга. К одному из частных домов подобрался медведь и, обнюхивая дверь, стены и порог, случайно позвонил в дверной замок. Хозяин дома увидел в домофон, что у порога стоит незваный гость из леса, и попросил его уйти. «Медведь, уходи! Проваливай, медведь!» — такими словами негостеприимный хозяин попросил хищника удалиться. Медведь, слегка оторопев от внезапного громкого звука, понял, что люди его видеть не желают, и с грустью убрался восвояси.
Общество , Видео , Происшествия , Нейплс , США
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