Вежливый медведь не стал штурмовать дом 

В городе Нейплс (штат Флорида, США) произошёл курьёзный случай, показывающий, что в новогодние праздники люди и звери прекрасно понимают друг друга. К одному из частных домов подобрался медведь и, обнюхивая дверь, стены и порог, случайно позвонил в дверной замок. Хозяин дома увидел в домофон, что у порога стоит незваный гость из леса, и попросил его уйти. «Медведь, уходи! Проваливай, медведь!» — такими словами негостеприимный хозяин попросил хищника удалиться. Медведь, слегка оторопев от внезапного громкого звука, понял, что люди его видеть не желают, и с грустью убрался восвояси.