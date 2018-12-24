Пока вы спали: ЦБ «огорчил» россиян

Украина может отложить провокацию на границе с Крымом

«Данные о планах, размещенные в СМИ, помогли отрезвить наших, скажем так, оппонентов», — объяснил он.

Подарочные карты могут приравнять к банковским

Подарочные карты магазинов могут стать жертвой борьбы с мошенничеством, пишут «Известия». Национальная платежная ассоциация предложила Росфинмониторингу Федеральной антимонопольной службе и намерена предложить ЦБ признать такие карты банковским платежным инструментом и начать регулировать их оборот. В НПА считают, что подарочные карты уже фактически стали платежным инструментом и могут использоваться для обналичивания денег. Поэтому ассоциация предложила ФАС и Росфинмониторингу либо сделать карты платежным инструментом официально, чтобы их владельцев можно было идентифицировать, либо заставить владельцев карт вносить за них предоплату и запретить передавать их третьим лицам.

ЦБ огорчил россиян инфляцией

Рост ставки НДС разгонит инфляцию до 6% в первой половине 2019 года, сообщает Российская газета » со ссылкой на прогноз ЦБ. По мнению директора по развитию автодилера «Рольф» Владимира Мирошникова, вслед за НДС и инфляцией «неминуемо» вырастут цены на автомобили. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, также подорожает косметика, по мнению директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова , подорожают гаджеты и бытовая техника, а по словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза , подорожает алкоголь.

"Подстрекательство Украины" в Черном море

Россия приняла «сигнал», посланный зашедшим в порт Одессы кораблем Военно-морского флота Великобритании «Эхо». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Соединенном Королевстве. По словам пресс-секретаря диппредставительства, «сигнал» был интерпретирован как готовность британских властей военно и политически поддерживать власти Украины вне зависимости от степени «безответственности» шагов, которые те предпринимают.

«Похоже, (министр обороны Великобритании Гэвин. — Прим. ред.) Уильямсон занялся подстрекательством Украины к новым военным провокациям», — считают в посольстве России.

Где находили российский след в 2018-м