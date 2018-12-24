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Пока вы спали: ЦБ «огорчил» россиян 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости

Украина может отложить провокацию на границе с Крымом

Украина может отложить проведение вооруженной провокации на границе с Крымом, заявил «Известиям» российский сенатор Сергей Цеков. По его словам, этому может поспособствовать раскрытие и обнародование планов президента страны Петра Порошенко по поднятию собственного предвыборного рейтинга. В свою очередь, заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин считает, что вероятность провокации Киева в Донбассе равна 50%.
«Данные о планах, размещенные в СМИ, помогли отрезвить наших, скажем так, оппонентов», — объяснил он.

Подарочные карты могут приравнять к банковским

Подарочные карты магазинов могут стать жертвой борьбы с мошенничеством, пишут «Известия». Национальная платежная ассоциация предложила Росфинмониторингу и Федеральной антимонопольной службе и намерена предложить ЦБ признать такие карты банковским платежным инструментом и начать регулировать их оборот. В НПА считают, что подарочные карты уже фактически стали платежным инструментом и могут использоваться для обналичивания денег. Поэтому ассоциация предложила ФАС и Росфинмониторингу либо сделать карты платежным инструментом официально, чтобы их владельцев можно было идентифицировать, либо заставить владельцев карт вносить за них предоплату и запретить передавать их третьим лицам.

ЦБ огорчил россиян инфляцией

Рост ставки НДС разгонит инфляцию до 6% в первой половине 2019 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на прогноз ЦБ. По мнению директора по развитию автодилера «Рольф» Владимира Мирошникова, вслед за НДС и инфляцией «неминуемо» вырастут цены на автомобили. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, также подорожает косметика, по мнению директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, подорожают гаджеты и бытовая техника, а по словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, подорожает алкоголь.

"Подстрекательство Украины" в Черном море

Россия приняла «сигнал», посланный зашедшим в порт Одессы кораблем Военно-морского флота Великобритании «Эхо». Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Соединенном Королевстве. По словам пресс-секретаря диппредставительства, «сигнал» был интерпретирован как готовность британских властей военно и политически поддерживать власти Украины вне зависимости от степени «безответственности» шагов, которые те предпринимают.
«Похоже, (министр обороны Великобритании Гэвин. — Прим. ред.) Уильямсон занялся подстрекательством Украины к новым военным провокациям», — считают в посольстве России.

Где находили российский след в 2018-м

Власти 15 стран считают, что Россия могла вмешаться в их внутренние дела в 2018 году, напоминает «Коммерсант». В США, Швеции, Италии и Мексике полагают, что Москва вмешалась в местные выборы, в Великобритании — что пыталась убить шпиона Сергея Скрипаля, в Германии, Норвегии, Финляндии и Нидерландах обвинили Россию в кибератаках, в Австрии, Словакии и Швейцарии — в шпионаже, в Греции и Македонии — в попытке сорвать их соглашение о переименовании последней, а во Франции — в организации протестов «желтых жилетов».
Комментарии
Общество , Вадим Дробиз , Эдуард Басурин , Сергей Скрипаль , Денис Кусков , Петр Порошенко , Сергей Цеков , Росфинмониторинг , ФАС , Центральный банк России , газета "Известия" , "Российская газета" , Республика Крым
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