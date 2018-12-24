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Предновогодняя донорская акция пройдет в Институте им. Н. В. Склифосовского 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Р-Спорт
Открытая донорская акция пройдет в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 28 декабря. В мероприятии примут участие представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, сообщает пресс-служба столичной службы крови.
К акции для пополнения банка крови Национального фонда развития здравоохранения и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы могут присоединиться все желающие без медицинских и иных противопоказаний.
"Безвозмездное донорство — один из наиболее доступных, на наш взгляд, видов помощи и социальной активности. Для всех постоянных участников донорского движения Москвы проведение донорских акций в конце декабря становится хорошей традицией добра, милосердия и ответственности. Ведь именно регулярное донорство позволяет службе крови качественно планировать заготовку донорской крови и ее компонентов, в которых пациенты нуждаются постоянно: болезнь не знает праздников и выходных", — отметила директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк.
Открытый день донора в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского 28 декабря станет одной из первых акций московского марафона донорских практик "Достучаться до сердец", который будет проводиться в столице до июня 2019 года. Повторная акция состоится 4 января 2019 года.
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Общество , Общественная палата России , Москва
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