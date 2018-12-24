Врач рассказал, как избежать похмелья 1 января

Избежать похмелья 1 января поможет умеренное употребление одного и того же алкогольного напитка со льдом «на полный желудок». Об этом РИА Новости сообщила главврач госпиталя для ветеранов войн №2 Вера Шастина.

По ее словам, начать год без похмелья поможет ответственное отношение к выпивке при проводах старого.

Так, не следует начинать пить с утра 31 декабря. За три-четыре часа до того как начало все же будет положено, стоит плотно поесть.

Сам алкоголь должен быть куплен в надежных магазинах. Зерновые, виноградные и иные спирты не следует мешать друг с другом, а в выбранный на вечер напиток стоит добавить лед, чтобы сократить количество выпитого.

«Самый простой совет — не пить совсем», — подчеркнула Шастина.

Также кандидат медицинских наук назвала заблуждением совет есть жирную пищу перед употреблением алкоголя — их смешивание приведет к сбою в работе ферментных систем, что сделает переход в «состояние нестояния» резким.

Еще одним заблуждением врач назвала пьяные прогулки на холоде с целью «проветриться». По ее словам, делать это следует на следующий день после «хорошего» сна.