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Врач рассказал, как избежать похмелья 1 января 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Бриллиантовая рука
Избежать похмелья 1 января поможет умеренное употребление одного и того же алкогольного напитка со льдом «на полный желудок». Об этом РИА Новости сообщила главврач госпиталя для ветеранов войн №2 Вера Шастина.
По ее словам, начать год без похмелья поможет ответственное отношение к выпивке при проводах старого.
Так, не следует начинать пить с утра 31 декабря. За три-четыре часа до того как начало все же будет положено, стоит плотно поесть.
Сам алкоголь должен быть куплен в надежных магазинах. Зерновые, виноградные и иные спирты не следует мешать друг с другом, а в выбранный на вечер напиток стоит добавить лед, чтобы сократить количество выпитого.
«Самый простой совет — не пить совсем», — подчеркнула Шастина.
Также кандидат медицинских наук назвала заблуждением совет есть жирную пищу перед употреблением алкоголя — их смешивание приведет к сбою в работе ферментных систем, что сделает переход в «состояние нестояния» резким.
Еще одним заблуждением врач назвала пьяные прогулки на холоде с целью «проветриться». По ее словам, делать это следует на следующий день после «хорошего» сна.
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Общество , РИА Новости
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