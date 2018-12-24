В деле детей брянских чиновников появились важные детали

В деле о поездке детей брянских чиновников в Турцию появились важные детали

В скандале с поездкой детей богатых брянских чиновников в Турцию за счет благотворительной организации появились новые значимые детали. За них вступилась вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова, а отвечавшая за организацию поездки сотрудница администрации города Клины уволилась.

«Дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Дорога из Клинцов в Москву — это восемь часов, потом пять часов — ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей», — сообщила Марина Карлова изданию «Брянские новости».

«О больных детях речи вообще не шло. Ведь дети в Турции работали. Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы — малая Родина Андрея Карлова», — пояснила она.

Тем не менее, прокуратура города оперативно провела проверку и установила, что в случае с поездкой в Демре «должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению».

Сотрудница администрации, отвечавшая за организацию поездки, уволилась по собственному желанию, сообщает РИА Новости . Ее имя не называется, но не исключено, что речь идет о заммэра Клинцов Людмиле Лубской.

Напомним, брянские чиновники ощутили на себе нешуточный гнев как со стороны рядовых граждан, так и со стороны начальства, а также однопартийцев по «Единой России» . Губернатор Александр Богомаз назвал поведение сотрудников администрации города Клинцы недопустимым, а первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина заявила, что во власти нет места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах. Вместо новогодних корпоративов администрацию города ожидает внутренняя проверка.

Как сообщал «Ридус», в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата Андрея Карлова. Посол России в Турции был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года.

Пресс-служба областного правительства распространила информацию, что поездку организовал благотворительный фонд имени Андрея Карлова. Затем выяснилось, что в числе посетивших Турцию за счет фонда детей оказались отпрыски местных чиновников, в том числе очень состоятельных лиц с высокими доходами. Так, задекларированный доход мэра Клинцов Олега Шкуратова превышает 66 миллионов рублей в год, а в Турцию по бесплатной путевке съездила его дочь.

Редактор местного издания «Клинцы. Инфо» Владимир Шик обвинил чиновников в нечестном распределении бесплатных путевок, после чего и разгорелся скандал. Особенно общественность возмутили оправдания Людмилы Лубской: «А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?».