В РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем

Русская православная церковь готова к диалогу к Константинополем, но не к «отказу от истины», заявил в интервью RT глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, в РПЦ в настоящее время «чрезвычайно обеспокоены ситуацией на Украине по разным направлениям».

«Что касается отношений с Константинополем, то, понимаете: христианин вообще не имеет право думать о какой-то точке невозврата, в том смысле, что мы всегда готовы к диалогу, но этот диалог не может означать отказа от истины», — отметил он.

Как подчеркнул Легойда, РПЦ занимает ту позицию, которую Константинополь занимал все эти годы, до апреля 2018 года, когда началась история с «украинской автокефалией».

«Это не вопрос пересмотра нами своей позиции или какого-то компромисса, об этом речь не идёт. Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. У нас сейчас получается пространство непересекающихся монологов. Мы готовы, но мяч не на нашей стороне. Нам нужен какой-то адекватный ответ», — добавил он.

Ранее в РПЦ потребовали от Константинополя извиниться за нанесение ущерба мировому православию.

15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за его решений по Украине.