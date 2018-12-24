Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Русская православная церковь готова к диалогу к Константинополем, но не к «отказу от истины», заявил в интервью RT глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, в РПЦ в настоящее время «чрезвычайно обеспокоены ситуацией на Украине по разным направлениям».
«Что касается отношений с Константинополем, то, понимаете: христианин вообще не имеет право думать о какой-то точке невозврата, в том смысле, что мы всегда готовы к диалогу, но этот диалог не может означать отказа от истины», — отметил он.
Как подчеркнул Легойда, РПЦ занимает ту позицию, которую Константинополь занимал все эти годы, до апреля 2018 года, когда началась история с «украинской автокефалией».
«Это не вопрос пересмотра нами своей позиции или какого-то компромисса, об этом речь не идёт. Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. У нас сейчас получается пространство непересекающихся монологов. Мы готовы, но мяч не на нашей стороне. Нам нужен какой-то адекватный ответ», — добавил он.
Ранее в РПЦ потребовали от Константинополя извиниться за нанесение ущерба мировому православию.
15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за его решений по Украине.
RT на русском: последние новости
Роструд напомнил о десятидневных новогодних каникулах Россияне выбрали имена ещё пяти аэропортам Умерла автор пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова
Комментарии
Общество , Украина , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ огорчил россиян143
Названо место начала Третьей мировой войны434
Смертельное цунами в Индонезии
Украина в безвыходном положении3
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:37
Вежливый медведь не стал штурмовать дом
Общество Происшествия
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
03:23
«Училка» раскритиковала Урганта за безграмотность
Шоу-бизнес
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение