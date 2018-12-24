«У меня в руках было больное, обдолбанное животное»

Директор Большого московского цирка, потомственный дрессировщик и народный артист Эдгард Запашный обеспокоен наступлением зарубежных конкурентов на Россию . По его словам, помогают иностранным циркам при этом российские бизнесмены — те самые, что могли бы тратить свои деньги на отечественную культуру. «Лента.ру» разобралась в претензиях Запашного и выяснила, на чем основываются его опасения.

В середине декабря состоялось заседание Совета по культуре и искусству при президенте России. На встрече с Владимиром Путиным Запашный заявил, что канадский цирк Cirque du Soleil открывает постоянную площадку в Сколково, которая будет готова уже в 2019 году. Речь шла о концертном зале «Амфион», который строит группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева . Дрессировщик подчеркнул, что власть пропускает в страну прямого конкурента его собственного заведения, и заявил, что «в Монреале вряд ли дали бы возможность открыть филиал российского цирка или театра», а канадцы, которые «активно вводят против нас санкции», при формировании собственной базы тут еще и школу свою откроют. Путин согласился с Запашным, заявил министру культуры Владимиру Мединскому , что «распахивать ворота так уж не стоит», и пообещал разобраться в ситуации.

Однако вскоре выяснилось, что никакого постоянного филиала канадцев в стране создавать не планировалось. Российская компания Cirque du Soleil Rus, занимающаяся организацией гастрольных туров знаменитого иностранного цирка уже десять лет, решила арендовать новое помещение — ранее, к примеру, она делала это со спортивными объектами в «Лужниках», — и для того чтобы многофункциональный зал в Сколково удовлетворял требованиям артистов, Cirque du Soleil предоставил «Сафмару» подробное техническое задание и свои комментарии по строительству комплекса.

«Один миллиардер помогает другому миллиардеру»

Владелец «Сафмара» Гуцериев после выступления Запашного перед Путиным собрался подавать на дрессировщика в суд за клевету. Бизнесмен заявил, что хочет «поставить этого хама на место» за то, что тот «при президенте, при замглавы администрации, при министре нагло и бессовестно врет». Запашный прямо заявил главе государства, что деньгам Гуцериева, который якобы инвестировал в du Soleil, есть более полезное применение — «для нашего российского искусства».

Гуцериев объяснил в интервью «Коммерсанту», что канадский цирк арендовал «Амфион» на шесть недель в год. Также зал могут сдать компаниям UFC и Main Events, а еще — музыкальным фирмам. «Это просто киноконцертный зал, который сдается в аренду, как обыкновенный торговый центр», — заявил бизнесмен. Позже он обратился в прокуратуру Следственный комитет России , назвав выступление Запашного перед Путиным «спланированной акцией конкурентов».

Между Запашным и Гуцериевым разгорелась нешуточная перепалка через публикации в прессе: директор Большого московского цирка посчитал, что российскому бизнесмену все равно негоже сотрудничать с зарубежными коллегами, когда отечественной культуре необходима финансовая поддержка. «Один миллиардер с русским паспортом помогает другому миллиардеру с канадским паспортом — и все это называется „искусство“. У нас что, своих проблем в искусстве не хватает, что мы начинаем вдруг деньги тратить, таким образом помогая другому миллиардеру?» — возмущался он в интервью «Дождю».

Запашный затруднился объяснить, какое отношение он имеет к бизнесу и деньгам Гуцериева, равно как и какие конкуренты миллиардера могли быть заинтересованы в подобной атаке на проект в «Сколково». Однако подчеркнул, что самому ему такой инвестор, как Гуцериев, пригодится — «сделал бы стационарный театр на базе воды с большим количеством эффектов, подводного плавания, не знаю, водопадов и всего остального». И отрицать, что он сам хотел бы выступить в новом «Амфионе», дрессировщик тоже не стал и даже выразил готовность поставить спектакль без животных — если так угодно будет владельцам.

Зацепимся за эту фразу Запашного — она весьма необычна для директора Большого московского цирка, который при любых намеках на разговоры о неэтичном обращении с животными в цирке занимает оборонительно-наступательную позицию. Запашные построили свою карьеру на выступлениях с животными и яростно защищают свою империю от зоозащитников (или, как их называет Эдгард Запашный, — «зоошизоидов»). В интервью «Ленте.ру» дрессировщик рассказывал, что если пойти у них на поводу, то сначала будут запрещены цирки с животными, затем закроют зоопарки, после чего запретят иметь домашних животных, а потом — начнут отбирать детей за попытки их воспитывать.

Цирк du Soleil животных в своих представлениях принципиально не использует, при том что в самой Канаде цирки с животными не запрещены на государственном уровне, только в ряде муниципалитетов. В российском представительстве канадского заведения «Ленте.ру» объяснили, что отказ от использования зверей обусловлен «творческими и управленческими причинами».

«Компания приняла решение сконцентрироваться на возможностях человеческого тела и уйти от использования животных в своих шоу. За время своего существования Cirque du Soleil остался верен своему стремлению акцентировать внимание на человеческой ловкости, пластике и грации, и участие животных за все эти годы было практически сведено к нулю. Это решение продиктовано стремлением отличаться от других. Это также один из методов, который позволяет нам играть активную роль в обновлении циркового искусства в целом», — рассказали в пресс-службе цирка.

«Агония цирковой дрессуры»

Представители du Soleil сторонятся дискуссии об этичности использования животных в цирке, поскольку «не считают себя вправе оценивать деятельность таких компании и трупп». Зато прямые ее участники из зоозащитных организаций — те самые, что попадают под описание «зоозишодиов-радикалов» по Запашному, — видят в конфликте директора Большого московского цирка и Гуцериева с du Soleil противостояние идеологий, и сторона дрессировщика в этой борьбе проигрывает. Об этом «Ленте.ру» рассказала президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова

Новожилова:

«Из того, что мы видим сейчас в прессе, весь упор делается на то, что этот конфликт между Запашным и Гуцериевым возник потому, что Запашный "не хочет внедрения иностранных цирков на российскую почву" — это его позиция как гражданина страны. Я хочу пояснить всем россиянам, что пять лет назад, когда мы провели расследование при помощи скрытой камеры в петербургском Большом цирке на Фонтанке, мы увидели зверские побои дрессировщиками животных. Затем на место главы цирка пришел Вячеслав Полунин . Мы обратились к Полунину, поскольку он артист не жестокого циркового жанра, чтобы он внял просьбам очень многих россиян, которые не желают видеть эти пошлые архаичные развлечения в виде цирков с животными.

Сегодня таких людей очень много. В кампании "За цирк без животных" участвуют 111 городов страны. Поэтому возникла острая необходимость в создании единственного в России большого стационарного цирка без животных. Мы направили обращение к Полунину. Его подписали около сотни российских звезд, там очень известные имена. А дальше пошел арт-обстрел со стороны дрессировщиков, которые не желали слышать о том, чтобы создавать российскую альтернативу в виде гуманного цирка. Они сделали все, чтобы этого не было. Остались записи передач, в которых они критиковали эту инициативу.

В июле 2013 года мы обратились к Путину и Мединскому — спросили, почему антимонопольная служба не занимается этим вопросом, — что в России однобокое засилье цирков с животными, этичным людям некуда сходить. При том, что существуют десятки нежестоких жанров в цирке — канатоходцы, эквилибристы, силачи, жонглеры, кто угодно. Естественно, если в программе цирка есть номера с животными, эти люди туда не пойдут, они не будут оплачивать билет в такой цирк. Мы просили Путина дать возможность наконец развиваться российскому альтернативному цирку. И на тот момент клановыми дрессировщиками было сделано все, чтобы этого цирка не появилось.

А сейчас они поют совсем другую песню: теперь им мешает уже иностранный цирк без животных — du Soleil. Но кто дал им право решать за нас? Они не хотят видеть никаких конкурентов — ни российских, ни иностранных.

Они не могут не наблюдать, что по всему миру агония цирковой дрессуры. 50 стран в той или иной степени запретили цирк с животными. Мир воспринимает это как архаичное развлечение времен Древнего Рима. Оно постыдное, оно унижает человеческое достоинство — наблюдать рабов-животных, которых насильно на арене заставляют исполнять несвойственные им трюки. Человеку с менталитетом XXI века понятно, что это невозможно сделать "по-хорошему" — ясно, что это или побои, или, как ее называют, "добрая" система побуждения голодом. Побои или голод — никто никогда с животными по-другому не договорится. Мы это знаем почти за 25 лет в движении. С первого же дня его возникновения мы занимаемся проблемой цирков с животными. За все годы мы наслушались рассказов ветврачей, которые обслуживают эти цирки, в наших рядах были люди из цирковых семей, которые знают всю подноготную цирка, у нас есть случайные свидетели. Мы сами проводим расследования, меняемся расследованиями с коллегами из других стран — везде одна и та же картинка.

Загляните в современные учебники биоэтики — они трактуют цирки с животными как пережиток прошлого. Мы будто в двух пространствах живем: с одной стороны, доживает свой век этот атавизм в виде цирка с животными, а с другой — всем понятно, что умрет этот цирк не сегодня завтра».

«Лимит доверия исчерпан»

18 декабря Госдума России приняла в третьем чтении закон о защите животных, однако крупные цирки вроде учреждения, которое возглавляет Запашный, он практически не затронет. Руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких, который в ноябре вместе с другими зоозащитниками залез на крышу Цирка на Цветном бульваре и вывесил баннер «Животные не рабы», объяснил, что новый закон избавит страну только от небольших передвижных шапито с животными.

Корецких:

«В этом законе основной момент, который касается цирков, — их лицензирование. С 2022 года все заведения, которые занимаются культурно-зрелищными мероприятиями с участием животных, должны получить государственную лицензию. Требования для получения этой лицензии пока неизвестны — этим должно заниматься правительство, ему дано поручение в течение 180 дней подготовить подзаконные акты, в которых конкретизируется размер вольеров, условия содержания и прочее. Можно отметить, что точно будут запрещены все передвижные цирки с животными, у которых нет своих стационарных зданий. Все эти шапито, которые ездят из города в город с шатрами, этим законом запрещаются. А у больших государственных цирков проблем с лицензией не возникнет — их ведь будет раздавать Росгосцирк».

Ирина Новожилова же настроена совсем пессимистично — по ее словам, лимит доверия к государству в вопросе защиты животных у нее уже давно исчерпан: «Я задаю вопрос тем, кто радуется этому закону: вы верите в то, что он будет действовать? Первое — коррумпированные чиновники по-прежнему остаются на своих местах. Второе — игнорирование со стороны правоохранительных и судебных органов никуда не денется. Третье — мы вообще не можем вести расследования, потому что подкоп под любую индустрию — затрагивание интересов частного бизнеса. Мы после такого и звонки с угрозами получаем, и ни по одному делу не можем разобраться. Этот закон приняли вдруг буквально за два дня, видимо, подумав, что в Год экологии нужно будет об этом упомянуть».

«У вас проблемы»

В конфликт Запашного и du Soleil вмешался журналист Сергей Доренко . Он посвятил народному артисту Эдгарду свой утренний эфир на радиостанции «Говорит Москва» , рассказав о том, как дрессировщик показал ему «обдолбанного» тигра: «У меня в руке было больное, обдолбанное животное. Наркотиками или чем, не знаю, какими-то препаратами. Живое существо, которое имело пластмассовый взгляд в расфокусе. Это садисты. С моей точки зрения, это уголовка». Доренко заявил, что Запашному разрешается так обходиться с животными из-за репутации уникального дрессировщика.

Помимо этого, «Говорит Москва» получила документы, подтверждающие нарушения в работе руководства Большого цирка на проспекте Вернадского — в них указано, что учреждение отмывало бюджетные средства, продавая одну и ту же цирковую программу «Циркус 2.0» несколько раз одному государственному учреждению — Росгосцирку и Большому Санкт-Петербургскому цирку, который находится в стадии ликвидации и переходит в подчинение Росгосцирка. Также Запашных обвинили в присвоении государственного спектакля «УФО. Цирк с другой планеты», который был поставлен в 2014-м на бюджетные средства, а с 2017-го его стали показывать под брендом «Продюсерского центра братьев Запашных».

В своем Telegram-канале Доренко назвал еще одного возможного участника конфликта, связанного с Запашным, — это руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский (Большой московский цирк Запашного — подведомственная организация мэрии Москвы ).

«У вас, Кибовский, дурашка Эдик Запашный лжет Путину про цирк du Soleil. Это вы его послали лгать, Кибовский? Надеетесь отсидеться за вялыми спинами обдолбанных тигров Запашного? Где прокуратура? Где расследования разбазаривания государственных средств? Вы их вместе разбазаривали? Вам откаты делали? Займите позицию, трусливый мальчик Кибовский. Хотите сесть с Запашным? Не хотите — тогда хватит, сука, прятаться по углам. Открыто скажите, что ваши неумные пациенты должны сесть одни, а вы с ними в зону не пойдете. Не покрывайте преступников-живодеров, Кибовский».

Недоразумение на заседании Совета по культуре должно было закончиться после объяснения представителей канадского цирка о том, что никакой базы Cirque du Soleil в России строить не собирается. Однако оно переросло в грандиозный скандал — просто потому, что вопрос с дрессированными животными и мутной историей вокруг российских цирков уже давно требует внимания. Новый закон о защите животных пока слабо затрагивает эту сферу — однако в ближайшие полгода эта ситуация может измениться. И для этого России необходимы яркие примеры того, что успешный цирк не обязан эксплуатировать тигров для продажи билетов. А вот в том, что этот яркий пример зарубежный, а не отечественный, — ошибка тех, кто цирками в стране заправляет.