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Огромный метеорит заблокировал реку в Хабаровском крае 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня/Youtube
Несколько дней назад в Хабаровском крае упал крупный метеорит, при падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки; власти не исключают введения режима ЧС, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области. У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности», — сказал Маслов изданию «Хабаровский край сегодня».
По предварительным данным, русло реки Буреи было засыпано приблизительно в 70 километрах от ближайшего поселка Чекунда. О происшествии доложили в главе МЧС.
Маслов отметил, что в случае, если метеорит поднимет воду в реке, из-за чего возникнет угроза подтопления поселков, будет объявлен режим ЧС.
Информацию довели до главы МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.
В сети также опубликованы кадры с места, куда приземлился метеорит. По словам автора ролика, небесное тело образовало на земле гигантскую плотину, которая может заблокировать движение воды в реке.
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Комментарии
Общество , Алексей Маслов , МЧС , Амурская Область , Хабаровский Край
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