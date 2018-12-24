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«Известия»: правительство постановило изъять из свободного оборота некоторые анаболики 

ТАСС 25 минут назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым несколько анаболических стероидов внесены в список сильнодействующих веществ. Об этом сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.
В перечень вошли, в частности, энестебол, эпитиостанол, пропетандрол, меболазин и роксиболон. Все они являются модификациями препаратов, уже включенных в список. Указанные стероиды не запрещаются, а изымаются из свободного оборота, пояснили "Известиям" в пресс-службе.
Премьер подписал также документ, согласно которому перечень запрещенных к распространению веществ пополнился наименованиями новых синтетических наркотиков, отмечает издание.
МВД России в июле опубликовало проект постановления о внесении перечисленных препаратов в список сильнодействующих веществ, определяемый статьей 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").
Как уточняют разработчики проекта, оборот анаболиков ранее был ограничен на территории Австралии, Великобритании и Канады, а два вещества включены в перечень запрещенных препаратов от 2018 года Всемирного антидопингового агентства. В странах Евросоюза было зафиксировано не менее восьми случаев отравления веществом 2,4-динитрофенол (2,4-DNP) со смертельным исходом. Оно применяется в качестве препарата для быстрого снижения веса, хотя не предназначено для приема человеком и используется в промышленности в качестве антисептика для пропитки древесины или тканей.
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Общество , Видео , Дмитрий Медведев , ЕС , Всемирное антидопинговое агентство , МВД , газета "Известия"
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