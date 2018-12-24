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Якутский Дед Мороз пожаловался на меркантильность российских детей 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: news.ykt.ru
Российские дети стали более меркантильными и часто просят в подарок дорогую технику. Об этом рассказал якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл в интервью РИА Новости.
Дед Мороз отметил, что ему приходит много писем со всей страны. По его словам, чаще всего дети хотят обнаружить под елкой дорогостоящие гаджеты: айфоны или компьютерную технику. Однако встречаются ребята, которые просят подарить на Новый год здоровье своим близким.
«Запомнилось еще письмо одной девочки. Она написала: "Дедушка Дьыл, не болейте и не умирайте! Если вы умрете, Новый год никогда больше не наступит"», — поделился Дед Мороз.
Эьээ Дьыл — один из двух Дедов Морозов в Якутии. Персонажа придумал доктор биологических наук, преподаватель и писатель-фантаст Гавриил Угаров, которому недавно исполнилось 78 лет.
В декабре авиакомпания «Победа» сообщила, что с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно улететь на любом рейсе по любому маршруту, если будут свободные места.
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Общество , Политика , Авиакомпания "Победа" , РИА Новости
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