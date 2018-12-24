Якутский Дед Мороз пожаловался на меркантильность российских детей

Российские дети стали более меркантильными и часто просят в подарок дорогую технику. Об этом рассказал якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл в интервью РИА Новости

Дед Мороз отметил, что ему приходит много писем со всей страны. По его словам, чаще всего дети хотят обнаружить под елкой дорогостоящие гаджеты: айфоны или компьютерную технику. Однако встречаются ребята, которые просят подарить на Новый год здоровье своим близким.

«Запомнилось еще письмо одной девочки. Она написала: "Дедушка Дьыл, не болейте и не умирайте! Если вы умрете, Новый год никогда больше не наступит"», — поделился Дед Мороз.

Эьээ Дьыл — один из двух Дедов Морозов в Якутии. Персонажа придумал доктор биологических наук, преподаватель и писатель-фантаст Гавриил Угаров, которому недавно исполнилось 78 лет.