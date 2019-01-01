Смерть и любовь в Новый год: как долгие праздники отражаются на здоровье

После новогодних каникул нередко обостряются хронические болезни, возможны проблемы с лишним весом, мозговыми функциями, сердечной мышцей. На либидо отдых, напротив, влияет положительно. РИА Новости рассказывает о пользе и вреде длительных праздников.

Предчувствие счастья

В 2015 году ученые из Университета Копенгагена Дания ) решили отыскать в мозгу человека область, связанную с особым рождественским и предновогодним настроением. Для этого десяти добровольцам, пятеро из которых были христианами, а пятеро принадлежали к культурам, в которых не принято отмечать Рождество, показывали картинки, имеющие отношение к главным европейским зимним праздникам. И сканировали мозг.

Оказалось, что у тех, кто с детства ставит елку и ждет Деда Мороза, при виде тематических изображений повышается активность теменной доли, премоторной и соматосенсорной коры. Эти области мозга связаны с осязанием, положением тела в пространстве и распознаванием эмоций. У волонтеров, не считающих Рождество праздником, ничего подобного не наблюдалось.

Кроме того, в организме на Рождество и Новый год происходит мощный выброс гормонов счастья — дофамина и серотонина, утверждают исследователи из Университета Сассекса. Первый служит важной частью "системы вознаграждения" мозга и вызывает чувство удовольствия. Второй вырабатывается в моменты экстаза, его уровень повышается при эйфории и резко падает, если человек в депрессии. Считается, что серотонин придает уверенности в собственных силах.

Но есть и обратная сторона медали — подготовка к праздникам сопровождается серьезными переживаниями. На физиологическом уровне это проявляется в повышении уровня так называемых гормонов стресса — адреналина и кортизола. Последний, как показывают исследования, может тормозить работу гиппокампа, что, в свою очередь, приводит к ухудшению памяти и негативно влияет на способность выполнять несколько задач одновременно.

Ласковый убийца

В конце декабря и начале января резко возрастает количество инфарктов и сердечных приступов. Согласно данным американских ученых, в эти дни смертность примерно на 30 процентов больше, чем с июня по сентябрь.

К похожим выводам пришли и исследователи из Лундского университета, проанализировав статистику в Швеции в период с 1998 по 2013 год. Оказалось, что вероятность умереть от инфаркта в рождественские каникулы увеличивается примерно на 15 процентов. Причем максимальная смертность от сердечных приступов приходится на канун Рождества — на 37 процентов больше обычного показателя (в Новый год — на 20 процентов).

Эти результаты одинаковы для всех возрастных групп, утверждают авторы работы. Но у тех, кому за 75 лет, диабетиков и страдающих ишемической болезнью сердца риски немного выше. Ученые предполагают, что не последнюю роль в этом играют алкоголь, обилие жирной пищи, нарушение циркадных ритмов и нарушенный режим дня.

Новогодний секс

Согласно исследованию ученых из Португалии и США, в новогодние праздники резко усиливается интерес к сексу. Проанализировав наиболее частые запросы в Google и Twitter с января 2004-го по февраль 2014 года, специалисты выявили связь между числом запросов на щекотливые темы в эти дни и всплеском рождаемости спустя девять месяцев.

Эти доводы подтверждаются фактами — в большинстве развитых стран, в том числе и в России, пик рождаемости приходится на август и сентябрь. Причины могут быть чисто физиологическими, уверены американские ученые. Зимой у мужчин улучшается качество спермы, а новогодняя атмосфера способствует более раскованному сексуальному поведению. Кроме того, холодная погода и короткий световой день заставляют людей больше времени проводить дома и чаще заниматься любовью.