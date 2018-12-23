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Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова встала на защиту детей чиновников из Брянской области, которых отправили в турецкий город Демре за счет возглавляемого ею благотворительного фонда. Ее слова в воскресенье, 23 декабря, приводит издание «Брянские новости».
По словам главы фонда, целью поездки был не отдых и не лечение, а участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему.
«Это был общественно-политический проект… Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — пояснила она.
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При этом Карлова отметила, что речи об участии в поездке больных детей «вообще не шло».
«Дорога из Клинцов в Москву — это восемь часов, потом пять часов — ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей… Ведь дети в Турции работали», — уточнила она.
Карлова напомнила, что фонд занимается и другими проектами, в том числе медицинскими, участниками которыми могут стать дети-инвалиды и дети из малоимущих семей.
«Вот недавно оплатили деньги на приобретение 400 подарков для новогодней елки в брянском театре», — рассказала она.
22 декабря стало известно, что чиновники города Клинцы отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда. Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. При этом портал «Клинцы. Инфо» сообщил, что дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов отправились в Турцию вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей.
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Комментарии9
Общество , Андрей Карлов , МВД , Брянская Область , Демре , Турция
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