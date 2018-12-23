Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников

По словам главы фонда, целью поездки был не отдых и не лечение, а участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему.

«Это был общественно-политический проект… Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — пояснила она.

При этом Карлова отметила, что речи об участии в поездке больных детей «вообще не шло».

«Дорога из Клинцов в Москву — это восемь часов, потом пять часов — ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей… Ведь дети в Турции работали», — уточнила она.

Карлова напомнила, что фонд занимается и другими проектами, в том числе медицинскими, участниками которыми могут стать дети-инвалиды и дети из малоимущих семей.

«Вот недавно оплатили деньги на приобретение 400 подарков для новогодней елки в брянском театре», — рассказала она.