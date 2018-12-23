Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника

Назван доход брянского чиновника, бесплатно отправившего дочь в Турцию

Глава Клинцов Олег Шкуратов заработал за 2017 год более 66 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Клинцовской городской администрации.

Кроме того, чиновник задекларировал три дома, квартиру, девять индивидуальных земельных участков, один легковой и восемь грузовых автомобилей.

Ранее региональный портал «Клинцы. Инфо» сообщил, что дети чиновников из города Клинцы, Брянская область, отдохнули в Турции за счет благотворительного Фонда имени российского посла Андрея Карлова . Организация оказывает помощь несовершеннолетним, находящимся в трудных жизненных ситуациях, а также детям с тяжелыми заболеваниями.

Глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью изданию "Брянск Today" заявил, что не видит никакой проблемы в этой ситуации: по его словам, в Турцию поехали отдыхать дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. Среди них оказалась и дочь чиновника. Он объяснил это тем, что девочка является победителем и призером соревнований по легкой атлетике. Бывшая заммэра Клинцов Людмила Лубская в интервью "Клинцам. Инфо" заметила, что дети работников администрации также являются жителями Клинцов.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что провинившиеся работники администрации города Клинцы будут наказаны. Он также отметил, что заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже покинула свой пост.