Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника

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Назван доход брянского чиновника, бесплатно отправившего дочь в Турцию 

РИА Новости 1 час назад
Глава Клинцов Олег Шкуратов заработал за 2017 год более 66 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Клинцовской городской администрации.
Кроме того, чиновник задекларировал три дома, квартиру, девять индивидуальных земельных участков, один легковой и восемь грузовых автомобилей.
Чиновников накажут за отдых в Турции за счет бедных
Ранее региональный портал «Клинцы. Инфо» сообщил, что дети чиновников из города Клинцы, Брянская область, отдохнули в Турции за счет благотворительного Фонда имени российского посла Андрея Карлова. Организация оказывает помощь несовершеннолетним, находящимся в трудных жизненных ситуациях, а также детям с тяжелыми заболеваниями.
Глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью изданию "Брянск Today" заявил, что не видит никакой проблемы в этой ситуации: по его словам, в Турцию поехали отдыхать дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. Среди них оказалась и дочь чиновника. Он объяснил это тем, что девочка является победителем и призером соревнований по легкой атлетике. Бывшая заммэра Клинцов Людмила Лубская в интервью "Клинцам. Инфо" заметила, что дети работников администрации также являются жителями Клинцов.
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что провинившиеся работники администрации города Клинцы будут наказаны. Он также отметил, что заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже покинула свой пост.
В партии "Единая Россия" назвали отправку брянскими чиновниками своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда аморальным поступком и подчеркнули, что во власти такие люди находиться не должны. Кроме того, партия планирует провести проверку по факту инцидента.
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Комментарии168
Общество , Видео , Александр Богомаз , Андрей Карлов , Единая Россия , Турция
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