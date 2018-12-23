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Петербуржцы отказались от счастья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист «Питер Online» провел уличный опрос, в ходе которого спрашивал у прохожих, хотят ли они быть счастливыми. Все ответили отрицательно, кроме старшего сержанта полиции. Он единственный улыбнулся на вопрос и сказал: «Да, конечно».
Санкт-Петербург традиционно считается городом серым и ненастным, что сказывается на настроении жителей. Чтобы опровергнуть это расхожее мнение, журналист Максим Новак вышел на площадь перед ТЦ «Галерея» с камерой. Прохожим он задавал единственный вопрос: «Хотите быть счастливыми?».
Но люди только ускоряли шаг и отвечали: «Нет» или «Нам некогда». Позитива в ролик принес сотрудник полиции. На вопрос Максима он широко улыбнулся и подтвердил, что хочет быть счастливым — как все люди. «Да, конечно», — ответил старший сержант полиции. Это был единственный положительный ответ.
Подписчики, посмотревшие ролик, предположили, что отрицательные ответы вызваны отнюдь не нелюдимостью жителей города. Вероятнее всего, петербужцы заподозрили в журналисте навязчивого промоутера, который собирался им предложить ненужные или дорогие товары и услуги. «Люди не хотят спугнуть счастье», — резюмировал один из пользователей.
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