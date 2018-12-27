Корпус керченского колледжа, где произошла стрельба, вновь принял студентов

Сергей Бороздин. Корпус Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре произошли взрыв и стрельба, снова принял студентов, занятия в нем возобновлены, сообщил РИА Новости глава администрации Керчи

"В большей части корпуса, который пострадал, начался процесс обучения. Здание введено в эксплуатацию, за исключением одной части первого этажа, где был сам взрыв. Там ремонтные работы завершаются. Осталось немного", — сказал Бороздин.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.