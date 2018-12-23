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Брянских чиновников накажут за отправку детей в Турцию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за отправку детей местных чиновников в поездку в Турцию по линии благотворительного фонда, заявил глава региона Александр Богомаз, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что дети чиновников из администрации города Клинцы посетили Турцию за счет благотворительного фонда Андрея Карлова. Фонд занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Как сообщал «Клинцы. Инфо», родители детей, которые поехали в Демре, работают в горадминистрации или в правоохранительных органах.
Поездка была приурочена к присвоению одной из улиц турецкого города имени дипломата Карлова, уроженца Клинцов. По уточненной информации, в числе делегатов оказались несколько детей местных чиновников.
В горадминистрации заявили, что никаких нарушений не было.
«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — заявила в ответ на вопрос журналистов, по какому принципу был проведен отбор детей в эту поездку, бывший заместитель мэра Людмила Лубская.
«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Семь тысяч детей в городе. Из них поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было», — сказал глава города Олег Шкуратов.
Губернатор счел такое поведение чиновников недопустимым с моральной точки зрения. Он пообещал, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны.
Комментарии78
Общество , Александр Богомаз , Андрей Карлов , МВД , РИА Новости , Брянская Область , Турция
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