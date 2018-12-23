Брянских чиновников накажут за отправку детей в Турцию

Ранее сообщалось, что дети чиновников из администрации города Клинцы посетили Турцию за счет благотворительного фонда Андрея Карлова . Фонд занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Как сообщал «Клинцы. Инфо», родители детей, которые поехали в Демре, работают в горадминистрации или в правоохранительных органах

Поездка была приурочена к присвоению одной из улиц турецкого города имени дипломата Карлова, уроженца Клинцов. По уточненной информации, в числе делегатов оказались несколько детей местных чиновников.

В горадминистрации заявили, что никаких нарушений не было.

«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — заявила в ответ на вопрос журналистов, по какому принципу был проведен отбор детей в эту поездку, бывший заместитель мэра Людмила Лубская.

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Семь тысяч детей в городе. Из них поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было», — сказал глава города Олег Шкуратов.

Губернатор счел такое поведение чиновников недопустимым с моральной точки зрения. Он пообещал, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны.