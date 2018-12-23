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Кузнецова проверит информацию СМИ о бесплатном отдыхе детей чиновников в Турции 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Соответствующие запросы были направлены в ведомства, а также главе Брянской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию СМИ о том, что в Брянской области детей местных чиновников отправили на отдых в Турцию вместо детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщается в воскресенье на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
"Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на связи с регионом, появившаяся в СМИ информация тщательным образом проверяется. Направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области", — говорится в сообщении.
Брянские СМИ ранее сообщили, что в городе Клинцы в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре. По утверждению СМИ, большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.
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Общество , Анна Кузнецова , МВД
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