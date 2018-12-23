«Эмблема эпохи». Скончался фотограф Лев Бородулин

Советский и израильский фотограф Лев Бородулин скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в Facebook The Borodulin Collection, частной коллекции советской фотографии 1920-50-х годов.

«Снимки Льва Бородулина стали эмблемой эпохи, а Borodulin Collection одним из крупнейших собраний классической советской фотографии. Его имя и дело навсегда останутся в истории и будут продолжать жить», — говорится в сообщении.

В 1950-60 годах Бородулин работал в журнале «Огонек», фотографировал спортивные соревнования. В 1964-м английское издание Photography Year Book назвало его «звездой » мировой фотографии. А еще через семь лет Бородулина в Мюнхене наградили золотой олимпийской медалью за достижения в спортивной фотографии, пишет RT.

Добавим, что за долгие годы работы Бородулин запечатлел практически все виды спорта. Он путешествовал по миру и снимал самые значимые спортивные соревнования, в том числе международные.

Бородулин в 18-летнем возрасте ушел на фронт. Во время войны он дважды был сенрьезно ранен. Награжден медалями "За оборону Москвы" и "за взятие Берлина".