Умер фотограф Лев Бородулин

Советский спортивный фотограф Лев Бородулин скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте borodulincollection.

Лев Бородулин был мастером спортивной фотографии. За долгие годы работы ему удалось запечатлеть практически все виды спорта. Он путешествовал по миру и снимал самые значимые спортивные мероприятия, в том числе международные.

Фотограф родился в 1923 году в Москве. В 17 лет он поступил на художественное отделение Московского полиграфического института, но через год ушел на фронт. В ходе боевых действий Бородулин был дважды серьезно ранен. После войны получил награды «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина» и продолжил свое образование в институте.