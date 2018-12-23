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Сахалинским детям построили «безвыходный» лабиринт 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: vk.com
Необычный лабиринт появился в предпраздничные дни на главной площади города Корсаков на Сахалине. Ледяное сооружение не имеет ни входа, ни выхода.
Местные жители сравнивают лабиринт с «манежем», в котором можно оставить ребёнка на случай, когда необходимо отлучиться по делам. Впрочем, по их словам, детвору отсутствие входа и выхода не смущает. Юные горожане нашли простой способ попасть в лабиринт — они перелезают через одну из стенок, приставив к ней скамейку.
В администрации города разъяснили ситуацию с лабиринтом — оказывается, он ещё не завершён. Строители не успели прорезать вход и выход, поскольку сдача ледяного сооружения намечена на 29 декабря, сообщает Skr.su.
Ранее News.ru писал о негодовании жителей города Ноябрьска по поводу одной из горок в детском ледяном городке. Некоторые из них разглядели в украшении аттракциона изображение мужского полового органа.
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Общество , РИА "Сахалин-Курилы" , Корсаков
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