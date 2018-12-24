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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Перед новогодними праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, следом за которой наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Шкловец сказал ТАСС, что новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. «Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать каникулы», — сказал он.
Замглавы Роструда добавил, что, согласно законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным.
Первым рабочим днем в новом году для многих россиян станет среда, 9 января.
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Общество , Видео , Роструд , ИТАР-ТАСС
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