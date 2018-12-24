Россиянам напомнили о шестидневке

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Названо место начала Третьей мировой войны
Названо место начала Третьей мировой войны

Началась шестидневная рабочая неделя 

Рамблер + ещё 8 41 минуту назад
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что в понедельник, 24 декабря, в России началась предновогодняя шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает ТАСС.
Последним рабочим днем перед новогодними каникулами станет суббота, 29 декабря. Рабочую неделю продлили, чтобы не прерывать каникулы: выходной с субботы перенесли на понедельник, 31 декабря. При этом рабочий день 29 декабря будет сокращен на один час.
Россиян ждут десять дней новогодних каникул. В честь Нового года страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно. Первая рабочая неделя года начнется в среду, 9 января, и будет трехдневной.
Также в 2019 году у россиян будут длинные майские выходные. В мае благодаря переносам выходных дней отдых продлится с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.
Общество , Видео , Роструд
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