Россиянам напомнили о шестидневке

Началась шестидневная рабочая неделя

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что в понедельник, 24 декабря, в России началась предновогодняя шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает ТАСС.

Последним рабочим днем перед новогодними каникулами станет суббота, 29 декабря. Рабочую неделю продлили, чтобы не прерывать каникулы: выходной с субботы перенесли на понедельник, 31 декабря. При этом рабочий день 29 декабря будет сокращен на один час.

Россиян ждут десять дней новогодних каникул. В честь Нового года страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно. Первая рабочая неделя года начнется в среду, 9 января, и будет трехдневной.

Также в 2019 году у россиян будут длинные майские выходные. В мае благодаря переносам выходных дней отдых продлится с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.