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Умер бывший лидер Либерально-демократической партии Великобритании Джереми Эшдаун 

ТАСС + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Джереми Эшдаун © FEHIM DEMIR/EPA
Бывший глава Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты лордов британского парламента Джереми (Пэдди) Эшдаун умер в возрасте 77 лет. О смерти политика сообщил в субботу сайт партии.
"С большим прискорбием вынуждены сообщить о том, что Пэдди Эшдаун умер сегодня вечером после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении.
В прошлом месяце Эшдаун публично объявил о том, что врачи диагностировали у него рак мочевого пузыря и начали лечение.
Барон Эшдаун возглавлял партию в 1988-1999 годах. Ее нынешний лидер Винс Кейбл принес соболезнования родным и близким покойного, отметив его ведущую роль в превращении либеральных демократов в весомую политическую силу после слияния британской Либеральной и Социал-демократической партий в 1988 году.
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Общество , Винс Кейбл , Парламент Великобритании , ЛДПР , Великобритания
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