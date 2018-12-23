Умер бывший лидер Либерально-демократической партии Великобритании Джереми Эшдаун

"С большим прискорбием вынуждены сообщить о том, что Пэдди Эшдаун умер сегодня вечером после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении.

В прошлом месяце Эшдаун публично объявил о том, что врачи диагностировали у него рак мочевого пузыря и начали лечение.