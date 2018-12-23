Бывший глава Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты лордов британского парламента Джереми (Пэдди) Эшдаун умер в возрасте 77 лет. О смерти политика сообщил в субботу сайт партии.
"С большим прискорбием вынуждены сообщить о том, что Пэдди Эшдаун умер сегодня вечером после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении.
В прошлом месяце Эшдаун публично объявил о том, что врачи диагностировали у него рак мочевого пузыря и начали лечение.
Барон Эшдаун возглавлял партию в 1988-1999 годах. Ее нынешний лидер Винс Кейбл принес соболезнования родным и близким покойного, отметив его ведущую роль в превращении либеральных демократов в весомую политическую силу после слияния британской Либеральной и Социал-демократической партий в 1988 году.