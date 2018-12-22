В Симферополе прошел съезд «Союза добровольцев Донбасса»

Симферополе прошел IV съезд Межрегиональной общественной организации "Союз Добровольцев Донбасса". Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Аксенов

"Мы видим, что Русская весна еще продолжается. Искренне ценю отношение добровольцев к происходящему, поскольку именно они — те люди, кто по зову сердца и велению души отстаивали и отстаивают Русский мир. Они приняли это решение, несмотря на давление, которое оказывается на международной арене и непосредственно украинскими властями. Это дорогого стоит", — написал Аксенов.

IV съезд Межрегиональной общественной организации "Союз Добровольцев Донбасса" в Симферополе

По его словам, крымчане никогда не забудут, как добровольцы Донбасса рисковали своими жизнями, отстаивая ценности свободы.

"То, что делают добровольцы — правильно. Мы вместе прошли тяжелый путь и понимаем, что пока Крым живет под мирным небом, множество настоящих патриотов своей земли находятся на острие Русского мира, продолжая рисковать своими жизнями. Уверяю, что крымчане этого никогда не забудут", — написал Сергей Аксенов.

В свою очередь руководитель межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" Андрей Пинчук отметил, что киевские власти взяли курс на дальнейшую силовую эскалацию ситуации вокруг Крыма.

IV съезд Межрегиональной общественной организации "Союз Добровольцев Донбасса" в Симферополе

"Те события, которые развиваются во внешнеполитической сфере вокруг Крыма, говорят о том, что история пошла на новый виток. Примером тому — последние провокации со стороны Украины в отношении Керченского пролива и дальнейшая смоделированная активность западного сообщества, которое, собственно, и является автором этой провокации, подтверждает, что взят курс на дальнейшую силовую военную эскалацию ситуации", — сказал Пинчук.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.