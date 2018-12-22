В Ялте прошел парад Дедов Морозов

Мероприятие "Мороз-парад — 2018" состоялось в городе в девятый раз.

В частности, Деды Морозы в компании Снегурочек посетили набережную города.

Средняя температура в Ялте 22 декабря, по данным Гидрометцентра, была около 10 градусов тепла.