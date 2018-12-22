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В Ялте прошел парад Дедов Морозов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мероприятие "Мороз-парад — 2018" состоялось в городе в девятый раз.
В частности, Деды Морозы в компании Снегурочек посетили набережную города.
Средняя температура в Ялте 22 декабря, по данным Гидрометцентра, была около 10 градусов тепла.
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