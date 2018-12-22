Нацпарк «Русская Арктика» издал «Арктическую азбуку»

Национальный парк "Русская Арктика" в Архангельске представил в субботу "Арктическую азбуку". Как рассказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, это учебник, предназначенный для школьников младших классов, книга издана тиражом 1000 экземпляров.

"Наша книга соответствует ГОСТу для школьников второго класса: вес книжки менее 300 г, по отступам соответствует всем требованиям, которые установлены для учебной литературы. Тираж ее тысяча экземпляров, распространяться будет по школам", — сказал Кирилов.

В "Арктической азбуке" на каждую букву представлено несколько слов, которые связаны с Арктикой, и дано их определение. Каждый термин сопровождает иллюстрации: рисунки, фотографии, карты. Например, на букву "Х" показан хребет Ломоносова , и дана справка, что он располагается в центральной части Северного Ледовитого океана, был открыт в 1948 году советскими экспедициями, длина, высота и ширина. Еще одно слово — "хорей", деревянный шест длиной до пяти метров для управления упряжкой северных оленей или собак.

После каждого слова даны задания: составить маршрут экспедиции "Архангельск — фьорды Новой Земли" на слово "фьорд" или узнать, какие растения встречаются на мысе Флора острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа на слово "флора". Некоторые задания иллюстрирует или дает белый медвежонок Михайлушка, придуманный и нарисованный для азбуки. "В конце учебника есть викторины, ребусы, есть задания для проектной деятельности — это полностью интерактивный словарь-учебник", — отметил Кирилов.

Арктиковедение

Азбуку разрабатывали специалисты нацпарка, преподаватели архангельской школы № 45 и ученые Северного Арктического федерального университета. Как отметил Кирилов, издание "Азбуки" — это начало проекта. "К азбуке будет издана книга для чтения, и мы планируем сделать английский вариант "Арктической азбуки" для школ с углубленным изучением английского языка", — пояснил собеседник агентства. Кроме этого, в следующем году планируется выпустить рабочую тетрадь и методические указания для учителей.

Как сказал Кирилов, издание "Арктической азбуки" — это составная часть проекта "Арктиковедение" — элективного курса по изучению Арктики для школьников, который после разработки может использоваться не только в школах Архангельской области, но и в других регионах. "Это первый этап трехлетнего проекта "Арктиковедение". Для средней и старшей школы будут разработаны собственные учебно-методические комплексы", — рассказал он.

Продолжится также сотрудничество с САФУ: студенты вуза, увлекающиеся IT-технологиями, могут разработать приложения для смартфонов и компьютерные игры по арктической тематике для школьников.

Национальный парк "Русская Арктика" — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.