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Священник своими желаниями довёл сибиряков до греха 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Андрей Крашенинников/vk.com
Молодой священник из Новосибирской области Андрей Крашенинников разгневал прихожан необычными просьбами, которые стал публиковать в социальных сетях после прибытия на служение в храм города Болотное. Местные верующие сочли желания батюшки нескромными, а его поведение с комментаторами — оскорбительным.
Крашенинников прибыл в Болотное в марте 2018 года и сразу попросил прихожан пожертвовать ему 50 тыс. рублей на то, чтобы перевезти в город свою семью. При этом священнослужитель активно обсуждал в социальных сетях положительные стороны iPhone XR, который ему подарили. Прихожане тактично предложили батюшке продать гаджет, который в тот момент стоил около 70 тыс. рублей. Крашенинников отказался, после чего удалил все комментарии под записью о смартфоне.
Далее список запросов священнослужителя начал расти. Сперва он просил диван и холодильник в рабочем состоянии, затем детскую кроватку, коляску, плиту и микроволновку. При этом периодически батюшка привязывал к постам с просьбами цитаты из Священного писания. Так к сообщению о том, что у него сломался ноутбук и требуется новый (причем, с описанием характеристик устройства) Крашенинников добавил строки из Евангелия от Матфея: «Просите и дано будет вам».
В какой-то момент Крашенинников опубликовал пост, в котором просил у прихожан «пожертвовать ему» рабочий автомобиль. Однако последней каплей для жителей Болотного стала просьба священника оплатить ему автошколу. Ему предложили устроиться на вторую работу, взять кредит, однако батюшка отвечал: «Не судите, да не судимы будете», — а также, судя по словам очевидцев, нецензурной бранью.
Поведение Крашенинникова прокомментировали в Искитимском епархиальном управлении, к которому относится территория, где служит батюшка. Епископ Искитимский и Черепановский Лука заявил, что в отношении священнослужителя инициирована дисциплинарная проверка. Поведения Крашенинникова Лука назвал недопустимым с точки зрения пастырской этики, сообщает Сибкрай.ru.
Ранее News.ru писал, что митрополит Константинополя возмутился тем, что священник Русской православной церкви (РПЦ) совершил литургию в турецком Белеке без разрешения. По его словам, даже патриарх Варфоломей не приезжать служить в другое место без приглашения или согласия местного митрополита.
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Общество , РПЦ , Сибкрай.ru , Болотное , Новосибирская Область
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