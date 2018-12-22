Священник своими желаниями довёл сибиряков до греха

Молодой священник из Новосибирской области Андрей Крашенинников разгневал прихожан необычными просьбами, которые стал публиковать в социальных сетях после прибытия на служение в храм города Болотное. Местные верующие сочли желания батюшки нескромными, а его поведение с комментаторами — оскорбительным.

Крашенинников прибыл в Болотное в марте 2018 года и сразу попросил прихожан пожертвовать ему 50 тыс. рублей на то, чтобы перевезти в город свою семью. При этом священнослужитель активно обсуждал в социальных сетях положительные стороны iPhone XR, который ему подарили. Прихожане тактично предложили батюшке продать гаджет, который в тот момент стоил около 70 тыс. рублей. Крашенинников отказался, после чего удалил все комментарии под записью о смартфоне.

Далее список запросов священнослужителя начал расти. Сперва он просил диван и холодильник в рабочем состоянии, затем детскую кроватку, коляску, плиту и микроволновку. При этом периодически батюшка привязывал к постам с просьбами цитаты из Священного писания. Так к сообщению о том, что у него сломался ноутбук и требуется новый (причем, с описанием характеристик устройства) Крашенинников добавил строки из Евангелия от Матфея: «Просите и дано будет вам».

В какой-то момент Крашенинников опубликовал пост, в котором просил у прихожан «пожертвовать ему» рабочий автомобиль. Однако последней каплей для жителей Болотного стала просьба священника оплатить ему автошколу. Ему предложили устроиться на вторую работу, взять кредит, однако батюшка отвечал: «Не судите, да не судимы будете», — а также, судя по словам очевидцев, нецензурной бранью.

Поведение Крашенинникова прокомментировали в Искитимском епархиальном управлении, к которому относится территория, где служит батюшка. Епископ Искитимский и Черепановский Лука заявил, что в отношении священнослужителя инициирована дисциплинарная проверка. Поведения Крашенинникова Лука назвал недопустимым с точки зрения пастырской этики, сообщает Сибкрай.ru