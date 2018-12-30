Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У россиян начались десятидневные новогодние каникулы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 36 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Роструда напомнили, что десятидневные новогодние каникулы, которые начинаются у россиян с 30 декабря 2018 года, продлятся по 8 января 2019 года.
«Первый рабочий день у большинства работников — 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», — напомнили в ведомстве, передает ТАСС.
Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал об ожиданиях россиян от наступающего 2019 года и впечатлениях от уходящего 2018го.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Режиссера Хуциева госпитализировали в Москве Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год Российский Дед Мороз стал жертвой западных санкций
Общество , Роструд , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы выбрали между США и Россией
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура11
Его не пугал даже Сталин14
Российская телеведущая вступилась за Вайнштейна3
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой5
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Путин поделился планами на Новый год
Политика
04:40
Майдан утратил силу: Украина больше не гордится
В мире Статьи
01:00
«Дочь ревнует»: Волочкова встретила новую любовь
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей
Политика СНГ
06:36
Марлен Хуциев госпитализирован с супругой
Общество В мире
00:44
Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня
В мире
02:11
Киев отреагировал на крымский забор
В мире Украина
04:04
Новый приговор: когда Тесак выйдет на свободу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение