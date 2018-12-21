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Персонажи «Сооюзмультфильма» начнут защищать животных 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и «Союзмультфильм» договорились о сотрудничестве на регулярной основе. Персонажи студии появятся в проектах фонда.
В частности, «Союзмультфильм» включён в партнёры бизнес-клуба «Панда». Председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что сотрудничество с WWF — большая честь.
«Я думаю, что у этого взаимодействия большой потенциал к развитию. Любовь к природе, бережное отношение к ее ресурсам — одни из тех высоких ценностных ориентиров, на которых основаны сюжеты наших мультфильмов», — сообщила Слащева.
По её словам, «Союзмультфильм» намерен рассмотреть различные варианты интеграции персонажей в проекты фонда. Таким образом организации намерены привить детям понимание того, как прекрасна, и в то же время, уязвима Земля, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что через пять лет численность амурских тигров может вырасти до 700 особей. В настоящее время популяция этих редчайших кошек составляет 500 особей.
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Общество , Юлиана Слащева , Интерфакс
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