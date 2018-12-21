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В Москве запустили благотворительную новогоднюю акцию #Жить 

Рамблер 25 минут назад
Фото: ТАСС
Блогер Гусейн Гасанов и проект продюсера Игоря Матвиенко #Жить запустили совместную благотворительную новогоднюю акцию.
В течение четырех дней, с 22 по 25 декабря, с 9 утра до 11 вечера москвичи могут принести подарки для воспитанников подмосковных детских домов в брендированную фуру перед колоннадой главного входа ВДНХ в Москве.
«Мои подписчики — молодые и активные люди. Я рад рассказать им об акции проекта #Жить — уверен, многие присоединятся… Помочь может каждый, независимо от своего благосостояния, возраста и профессии. Всего один принесенный подарок, и Вы — Дед Мороз, подаривший ребенку праздник! По-моему, нет лучшего способа проводить 2018 и встретить Новый год на позитивной волне», — сказал Гусейн Гасанов.
В качестве подарков принимаются игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские товары, наборы для творчества — все вещи должны быть новыми.
По словам автора проекта #Жить Игоря Матвиенко, каждый, кто примет участие в акции, «станет немного волшебником, который подарит новогоднее настроение и частичку своего тепла детям, остро в этом нуждающимся».
«Надеемся, что к каждому эта доброта так или иначе вернется в новом году», — добавил он.
Вечером 25 декабря Гусейн Гасанов вместе с подписчиками и участниками проекта #Жить прямо от ВДНХ отправятся в подмосковные детские дома дарить подарки, хорошее настроение и внимание, в котором больше всего нуждаются дети, оставшиеся без семьи.
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Общество , Игорь Матвиенко , Москва
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