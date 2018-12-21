Астраханское село отрезали от цивилизации

Жители астраханского села Красный Яр оказались в сложном положении. Чтобы добраться до посёлка Аксарайского, люди вынуждены переходить речку по тонкому льду.

Мосты из Красного Яра в сторону Аксарайского оказались закрыты из-за аварийного состояния. Движение по переправам было прекращено 6 декабря, и когда оно будет возобновлено — не понятно.

Для того, чтобы жители могли перебраться через водную преграду, ранее был создан понтонный мост, также в наличии имелся паром.

Однако 21 декабря понтонный мост и паром внезапно перестали работать. Причиной этого, предположительно, стать ледоход.

При этом, по словам местных жителей, администрация района отрапортовала о наличии «альтернативного сообщения», передаёт издание «Блокнот». Какая, помимо прохода по льду, имелась альтернатива — жители так и не поняли.

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