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Врачи объяснили, почему пациент уральской больницы валялся на полу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пациент Усть-Катавской медсанчасти №162 (Челябинская область), который, согласно размещенному в соцсетях видео, лежит в палате на полу вокруг разбросанных кусков ваты от матраса, сделал это сам, у мужчины травма головы, поэтому он ведет себя неадекватно, сказала врач медсанчасти Татьяна Ревельская в эфире местного телевидения.
На кадрах размещенного в соцсетях видео видно, что на полу на подушке, укрытый одеялом, рядом с которым разбросаны куски ваты из разорванного матраца, лежит мужчина. Автор видео за кадром сообщает, что это пациент Усть-Катавской медсанчасти Сергей Глухов, которого доставили из Челябинска после проведенной операции — трепанации черепа. При этом кроватей, стульев, тумбочек в палате, согласно видео, нет. Также мужчина говорит, что врачи к лежащему на полу пациенту "не ходят, никаких обходов нет, человек никак не лечится".
"Данный пациент был доставлен в больницу без сознания 4 ноября… наблюдался в реанимации… и, учитывая утяжеление состояния, было принято решение транспортировать его в челябинскую областную больницу в нейрохирургию. (Позже его доставили обратно в больницу Усть-Катава). В результате того, что было большое вмешательство на головной мозг, у него наблюдался психоорганический синдром, выражающийся в неадекватности в поведении, он падал с кровати, вырывал провода, разбил раковину…", — сказала врач-невролог Усть-Катавской медсанчасти Татьяна Ревельская в эфире местного телевидения, сюжет которого был размещен на YouTube.
Уточняется, что видео было снято в тот момент, когда данного пациента должны были переводить в другую палату, то есть ему готовили другую одноместную палату. А на видео показано то, что пациент совершил сам — санитарки же уже убрали осколки, перекрыли воду.
По словам Ревельской, в настоящее время в лечении пациента имеется положительная динамика. Сейчас он нуждается в домашнем уходе, реабилитации — его нужно усаживать в кресло, делать массаж, разговаривать — развивать головной мозг, сказала она.
"То, что мы должны были сделать в данных условиях, мы сделали", — уточнила врач. Но, по ее данным, мужчина живет в частном доме, родственников у него нет, только мачеха, и выписать его не могут, так как ему требуется постоянный уход.
Она отметила, что в больнице ему придется находиться не менее трех месяцев для установления группы инвалидности, после чего социальные службы смогут поместить его в специализированное учреждение.
В минздраве региона РИА Новости пояснили, что данное лечебное учреждение в Усть-Катаве не относится к подведомственности регионального министерства здравоохранения. Это федеральное медучреждение, относится к ФМБА — федеральное медико-биологическое агентство.
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Общество , Сергей Глухов , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости
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