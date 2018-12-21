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Онищенко сравнил гаджеты с наркотиками 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко одобрил инициативу уполномоченного правительства Германии по проблемам наркотической зависимости Марлен Мортлер отпраздновать Рождество без смартфонов.
На днях Мотлер выступила с соответствующим обращением, обратив внимание на то, что уже более ста тысяч немецких детей и подростков от 12 до 17 лет страдают зависимостью от электронных гаджетов, которая сродни наркотической, сообщает Leipziger Volkszeitung.
Онищенко согласился с такой трактовкой и предупредил об аналогичной опасности, угрожающей российским детям и подросткам.
В своей авторской колонке для Федерального агентства новостей он заявил, что зависимость от гаджетов сродни наркотической зависимости, и призвал отрегулировать область их применения.
По его словам, весь тот вал информации, который идет из смартфонов, планшетов и других гаджетов, подключенных к Интернету, в значительной степени не регулируется ни нравственными законами, ни возрастными ограничениями.
Онищенко считает, что от такого влияния в первую очередь страдает детская, несформировавшаяся психика.
«В совокупности опасность от этого воздействия даже может превышать опасность от алкогольной, табачной и наркотической зависимости», — пишет депутат.
Ранее Онищенко призвал повышать рождаемость с помощью духовного воспитания.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА ФАН
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