Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор для предупреждения гриппа и ОРВИ рекомендует россиянам закаляться, соблюдать режим труда и отдыха, а также больше гулять, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что лучшая защита от гриппа — иммунизация, вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.

"Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе", — говорится в сообщении.

Кроме того, укреплению организма способствует правильное питание. Ведомство рекомендует включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций — например, цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.

"При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование", — отмечается в сообщении.

Также ведомство напоминает, что при первых признаках заболевания нужно обязательно обратиться к врачу.