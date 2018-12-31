Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ 

РИА Новости + ещё 35 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор для предупреждения гриппа и ОРВИ рекомендует россиянам закаляться, соблюдать режим труда и отдыха, а также больше гулять, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.
Роспотребнадзор отмечает, что лучшая защита от гриппа — иммунизация, вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.
"Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе", — говорится в сообщении.
Кроме того, укреплению организма способствует правильное питание. Ведомство рекомендует включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций — например, цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.
"При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование", — отмечается в сообщении.
Также ведомство напоминает, что при первых признаках заболевания нужно обязательно обратиться к врачу.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Комментарии
Общество , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Магнитогорске: Количество жертв возросло206
В Москве задержали американского шпиона325
«Никогда мы не были братскими народами»1084
Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор360
Непонятна судьба 79 человек в Магнитогорске715
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение