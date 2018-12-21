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На Урале в банке установили елку из купюр на 1,2 миллиона долларов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: E1
Елку из купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро установили в банке "Нейва" в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель председателя правления банка Константин Левушкин.
"Это все подлинные деньги — никакие не фантики. Елка составлена из денег в общем объеме 1,2 миллиона долларов плюс 1,1 миллиона евро. Эта елка находится в охраняемом, надежно защищенном помещении банка, так что за сохранность денег банка можно не переживать. Мы от лица банка таким образом поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем каждому, чтобы такая новогодняя елка оказалась у него дома и чтобы вокруг нее люди могли праздновать и встречать Новый год, водить хороводы и чтобы их желания исполнялись", — сказал собеседник агентства.
Левушкин уточнил, что сделать такую елку — это была коллективная инициатива сотрудников банка, которая была согласована с руководством. По словам топ-менеджера, фото елки было направлено на конкурс одного из екатеринбургских порталов.
Зампред правления банка также рассказал, что елке уже два дня, она сделана из денег, взятых из хранилища банка, но в пятницу вечером необычное дерево будет разобрано.
"Сейчас очень высокий спрос на наличную валюту, потому что курс дорожает и клиенты приходят, покупают валюту, и мы, к сожалению, в рамках исполнения своей основной деятельности должны всю валюту продать клиентам. Поэтому эта елка разойдется клиентам уже завтра и в понедельник", — признался Левушкин.
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Общество , Банк "Нейва" , РИА Новости , Екатеринбург
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