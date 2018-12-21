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Новогодние вечеринки отменяют из-за угрозы терактов 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Ирония судьбы"
В России из-за угрозы терактов отменяют новогодние вечеринки. Об этом «Ура.ру» рассказали вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, а также анонимные директор одной из школ в Поволжье и собеседники в event-агентствах.
По словам Филатова, множество вечеринок, на которых силовики планировали отпраздновать наступление Нового года со своими семьями, сейчас отменяются.
«Говорят, существует реальная угроза диверсий», — объяснил он.
Филатов предположил, что у правоохранителей есть повод поступать таким образом — «соответствующая оперативная информация».
В свою очередь, директор школы рассказала изданию, что ей «рекомендовали» не приводить новогодние мероприятия для детей за пределами учебного заведения — «из соображений безопасности».
Наконец, в ряде event-агентств рассказали о поступившем от чиновников запрете актерам-Дедам Морозам удивлять детей проникновением в окно — с крыш при помощи альпинистского снаряжения.
«Объясняют это риском терактов», — сообщили собеседники.
Комментарии
Общество , Алексей Филатов
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