Новогодние вечеринки отменяют из-за угрозы терактов

России из-за угрозы терактов отменяют новогодние вечеринки. Об этом «Ура.ру» рассказали вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов , а также анонимные директор одной из школ в Поволжье и собеседники в event-агентствах.

По словам Филатова, множество вечеринок, на которых силовики планировали отпраздновать наступление Нового года со своими семьями, сейчас отменяются.

«Говорят, существует реальная угроза диверсий», — объяснил он.

Филатов предположил, что у правоохранителей есть повод поступать таким образом — «соответствующая оперативная информация».

В свою очередь, директор школы рассказала изданию, что ей «рекомендовали» не приводить новогодние мероприятия для детей за пределами учебного заведения — «из соображений безопасности».

Наконец, в ряде event-агентств рассказали о поступившем от чиновников запрете актерам-Дедам Морозам удивлять детей проникновением в окно — с крыш при помощи альпинистского снаряжения.