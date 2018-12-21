Россияне отреагировали на предложение расширить полномочия полиции

Россияне недовольны разрешением вскрывать их машины, которого добивается Министерство внутренних дел

Накануне МВД сообщило о разработке законопроекта, который бы «актуализировал» закон «О полиции». Среди прочего МВД предлагает позволить полицейским вскрывать автомобили, если находящиеся внутри люди являются преступниками.

«Стреляйте сразу в подозреваемых из автомата, чего стесняться!» — призвал один из пользователей твиттера.

Еще одним условием вскрытия машины, считают в МВД, должна стать ситуация, в которой находящимся внутри людям грозит опасность.

«Вашему бумажнику плохо в бардачке! Мы вскрываем авто!» — пошутил другой пользователь.

Еще один пошутил, что вскрывать транспортные средства полицейские будут конфискованными у автоугонщиков инструментами.

Впрочем, были и те, кто отнесся к идее МВД серьезно. Один из них задался вопросом, «а как же система судебных постановлений», а другой просто посетовал на отсутствие доверия полиции к гражданам.