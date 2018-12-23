Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Розыгрыш украинского митрополита-раскольника пранкерами появился в сети 

Lenta.ru + ещё 13 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Опубликована запись разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с главой неканонической церкви митрополитом Епифанием (Сергей Думенко). Об этом сообщает издание News Front. Запись опубликована на YouTube-канале издания.
Отмечается, что пранкеры пообщались с митрополитом от лица евпропарламентария Дэвида Макалистера. В начале разговора он выразил поддержку новой украинской церкви, тем самым расположив к себе митрополита.
В ходе беседы лидер украинских раскольников пожаловался «европарламентарию» на РПЦ, которая, по его словам, никогда не признает украинскую церковь. Он попросил собеседника поддержать вселенского патриарха Варфоломея, который будет испытывать давление со стороны Москвы. Митрополит Епифаний заявил, что около половины населения Украины поддерживают новую церковь.
Затем пранкеры затронули тему конфликта в Донбассе, и главы украинских раскольников заявил, что «если Украина станет сильным государством и мы сумеем объединить православие в одну церковь, [то] люди, которые находятся там, сами захотят вернуться на Украину».
Кузнецов и Столяров отметили, что принятие ЛГБТ-сообщества и либеральных ценностей новой церковью могло бы стать «стимулом для Европейских властей принять вас в свою семью». Митрополит ответил, что церковь будет работать над этим.
22 декабря россияне подтвердили, что совершили звонок митрополиту Епифанию. По их словам, он продлился 53 минуты и будет выложен в воскресенье, 23 декабря. В тот же день пресс-секретарь неканонической украинской церковной структуры Евстратий Зоря написал в Facebook, что «российские спецслужбисты-пранкеры» совершили провокацию против митрополита Епифания. Он призвал граждан быть внимательнее из-за возможности появления «фальсифицированных заявлений» несмотря на то, что, по его словам, «провокация провалилась».
Последние новости
В России отключили первый в мире энергоблок РБМК Украину уличили в переброске танков в Донбасс Стали известны подробности пожара на руднике в Пермском крае
Комментарии10
Общество , Украина , Владимир Кузнецов , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасатели добрались до места возгорания в шахте Соликамска33
Хокинг знал о братьях по разуму и конце света25
Дети чиновников отдохнули в Турции вместо сирот1183
Кадыров рассказал о завершении карьеры157
Пятая часть населения Украины покинула страну142
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
00:31
Ракета «Протон» вывела на орбиту российский спутник
Технологии Наука и техника
01:46
В России ответили на «сигнал» британских ВМС
Политика Армия
00:52
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В мире Украина
04:39
Президент Туркменистана запел по-немецки
В мире СНГ
00:50
Волочкова нырнула в ледяную купель
Шоу-бизнес
00:31
Слонята для «Уголка дедушки Дурова» прибыли в Москву
Новости Москвы
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
04:00
Новогодние санкции: Порошенко видит символы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение