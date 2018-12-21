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На РЕН ТВ принялись рассказывать о заразности рака 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На телеканале РЕН ТВ вышел сюжет программы «Загадки человечества с Олегом Шишкиным», в котором рассуждали о заразности рака. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».
Выпуск вышел в эфир в пятницу, 21 декабря. В нем говорилось, что американские спецслужбы «заразили» раком Боба Марли, президентов Бразилии, Парагвая и Венесуэлы. В первом случае, как утверждалось в программе, заражение якобы произошло через проволоку, подкинутую в обувь певца.
Ведущий Олег Шишкин объяснил, что над сценарием обычно работают несколько людей, а он отвечает за вводки.
«Есть, есть точно формы рака заразные. Моя мать работала в медицинских учреждениях, и она мне рассказывала, что женщина, которая выхаживала свою соседку, которая умерла от рака, она потом этим раком заболела. Поэтому есть, есть формы рака, который может быть опасен», — заявил он.
Шишкин добавил, что болезнь может разрабатываться в странах, у которых есть «военно-бактериологический потенциал».
«Необязательно Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов, но и других стран», — уточнил ведущий.
В начале декабря стало известно о москвичке, которая собирала подписи среди жителей подъезда с намерением добиться выселения из дома семьи с онкобольными детьми. Позднее женщина призналась, что узнала о заразности рака из эфира телеканала «Звезда». Ведущий программы Дмитрий Дибров открестился от этой истории, заявив, что не чувствует ответственности и не имеет отношения к ней отношения.
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Комментарии1
Общество , Олег Шишкин , Дмитрий Дибров , ТК "Звезда" , РЕН ТВ , Радиостанция "Говорит Москва"
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