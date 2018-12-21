На РЕН ТВ принялись рассказывать о заразности рака

Выпуск вышел в эфир в пятницу, 21 декабря. В нем говорилось, что американские спецслужбы «заразили» раком Боба Марли, президентов Бразилии, Парагвая и Венесуэлы. В первом случае, как утверждалось в программе, заражение якобы произошло через проволоку, подкинутую в обувь певца.

Ведущий Олег Шишкин объяснил, что над сценарием обычно работают несколько людей, а он отвечает за вводки.

«Есть, есть точно формы рака заразные. Моя мать работала в медицинских учреждениях, и она мне рассказывала, что женщина, которая выхаживала свою соседку, которая умерла от рака, она потом этим раком заболела. Поэтому есть, есть формы рака, который может быть опасен», — заявил он.

Шишкин добавил, что болезнь может разрабатываться в странах, у которых есть «военно-бактериологический потенциал».

«Необязательно Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов, но и других стран», — уточнил ведущий.